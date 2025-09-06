FORUM DES ASSOCIATIONS Alignan-du-Vent

FORUM DES ASSOCIATIONS Alignan-du-Vent samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rue de Guissaume Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le Forum des associations d’Alignan-du-Vent invite à découvrir sport, art, culture et loisirs. Avec démonstrations de Qi Gong (10h) et Zumba (11h), venez rencontrer et échanger !

Le Forum des associations d’Alignan-du-Vent est l’occasion idéale de découvrir la richesse de la vie associative locale. Sport, art, culture ou nouvelles activités chacun y trouvera son inspiration.

Démonstrations

– Qi Gong à 10h

– Zumba à 11h

Un rendez-vous convivial pour rencontrer les associations et partager leurs passions. .

Rue de Guissaume Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 24 91 12

English :

The Forum des associations d?Alignan-du-Vent invites you to discover sport, art, culture and leisure activities. With demonstrations of Qi Gong (10am) and Zumba (11am), come meet and mingle!

German :

Das Forum der Vereine in Alignan-du-Vent lädt dazu ein, Sport, Kunst, Kultur und Freizeit zu entdecken. Mit Vorführungen von Qi Gong (10 Uhr) und Zumba (11 Uhr), treffen Sie sich und tauschen Sie sich aus!

Italiano :

Il Forum delle associazioni di Alignan-du-Vent vi invita a scoprire lo sport, l’arte, la cultura e le attività del tempo libero. Con dimostrazioni di Qi Gong (ore 10) e Zumba (ore 11), venite a conoscerci e a chiacchierare!

Espanol :

El Foro de Asociaciones de Alignan-du-Vent le invita a descubrir el deporte, el arte, la cultura y el ocio. Con demostraciones de Qi Gong (10 h) y Zumba (11 h), ¡venga a conocer y charlar!

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE