Forum des Associations Espace Lunesse Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Forum des Associations

Espace Lunesse 14 rue Paul Mairat Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Forum des Associations revient à l’Espace Lunesse Venez découvrir gratuitement les acteurs de la vie associative angoumoisine, échanger avec eux et profiter des nombreuses animations proposées tout au long de la journée !

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Espace Lunesse 14 rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 58

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English :

The Associations Forum is back at the Espace Lunesse! Come discover the key players in Angoumois’s community life for free, chat with them, and enjoy the many activities offered throughout the day!

L’événement Forum des Associations Angoulême a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême