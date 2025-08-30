Forum des associations Angresse
Forum des associations Angresse samedi 30 août 2025.
Forum des associations
Parc Amaniou (face à la mairie) Angresse Landes
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Venez à la rencontre de vos associations locales !
Parc Amaniou (face à la mairie) Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38
English : Forum des associations
Come and meet your local associations!
German : Forum des associations
Lernen Sie Ihre örtlichen Vereine kennen!
Italiano :
Venite a conoscere le vostre associazioni locali!
Espanol : Forum des associations
¡Venga a conocer a sus asociaciones locales!
