Forum des associations Argenton-sur-Creuse

Le forum des associations est de retour à la rentrée. Vous souhaitez pratiquer un sport ou bien découvrir toutes les associations loisirs, culturelle, solidarité ou mémoire ? C’est le rdv à ne pas manquer. Des présentations et démonstrations auront lieux.

Halle polyvalente Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 37

English :

The associations forum is back again this autumn. Would you like to practice a sport or discover all the leisure, cultural, solidarity or memory associations? This is the event not to be missed. Presentations and demonstrations will take place.

German :

Zu Beginn des neuen Schuljahres findet wieder das Forum der Vereine statt. Sie möchten einen Sport ausüben oder alle Freizeit-, Kultur-, Solidaritäts- oder Gedächtnisvereine kennenlernen? Das ist ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten. Es werden Präsentationen und Vorführungen stattfinden.

Italiano :

All’inizio del nuovo anno accademico torna il forum delle associazioni. Volete praticare uno sport o scoprire tutte le associazioni del tempo libero, della cultura, della solidarietà o della memoria? Questo è l’evento da non perdere. Ci saranno presentazioni e dimostrazioni.

Espanol :

Vuelve el foro de asociaciones al inicio del nuevo curso. ¿Quieres practicar un deporte o descubrir todas las asociaciones de ocio, cultura, solidaridad o memoria? No se lo pierda. Habrá presentaciones y demostraciones.

