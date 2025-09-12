FORUM DES ASSOCIATIONS Assas
Assas Hérault
Découvrez les associations et leurs activités lors du Forum, avec démonstrations et initiations.
Découvrez les associations et leurs activités lors du Forum, avec démonstrations et initiations. .
Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 99 62 22 00
English :
Discover the associations and their activities at the Forum, with demonstrations and initiations.
German :
Entdecken Sie die Vereine und ihre Aktivitäten während des Forums mit Vorführungen und Einführungen.
Italiano :
Scoprite le associazioni e le loro attività al Forum, con dimostrazioni e presentazioni.
Espanol :
Descubra las asociaciones y sus actividades en el Foro, con demostraciones y presentaciones.
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Assas a été mis à jour le 2025-09-02 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP