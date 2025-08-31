Forum des associations au stade Charlotte Gentes à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine

Forum des associations au stade Charlotte Gentes à Pont-sur-Seine

Stade Charlotte Gentes Pont-sur-Seine Aube

Début : 2025-08-31 08:30:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-31

Le dimanche 31 aout 2025

Profitez de nombreuses animations gratuites

– Billard Belote / Tarot Pêche Chamboule tout Stand AVEP Fitness Renforcement musculaire Pilate Zumba –

Programme de la journée [certaines activités seront payantes]:

• 8h30 Randonnée (4€)

• 12 Vin d’honneur & repas (18€)

• 14h30 Concours de

– Tirs au but

– Pétanque

• 18h Tombola (2€ le ticket)

• 19h Repas (9€)

Nouveautés

– Tour de poney (5€)

– Structure gonflable .

Stade Charlotte Gentes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 7 67 84 69 53

