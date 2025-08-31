Forum des associations au stade Charlotte Gentes à Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Forum des associations au stade Charlotte Gentes à Pont-sur-Seine
Stade Charlotte Gentes Pont-sur-Seine Aube
Début : 2025-08-31 08:30:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
2025-08-31
Le dimanche 31 aout 2025
Profitez de nombreuses animations gratuites
– Billard Belote / Tarot Pêche Chamboule tout Stand AVEP Fitness Renforcement musculaire Pilate Zumba –
Programme de la journée [certaines activités seront payantes]:
• 8h30 Randonnée (4€)
• 12 Vin d’honneur & repas (18€)
• 14h30 Concours de
– Tirs au but
– Pétanque
• 18h Tombola (2€ le ticket)
• 19h Repas (9€)
Nouveautés
– Tour de poney (5€)
– Structure gonflable .
Stade Charlotte Gentes Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 7 67 84 69 53
