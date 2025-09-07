Forum des associations Aureille

Forum des associations Aureille dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 13h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

2025-09-07

Retrouvez le Forum des associations à Aureille, dimanche 7 septembre, de 10h à 13h !

Rendez-vous Avenue Mistral pour rencontrer les associations du village d’Aureille, le dimanche 7 septembre de 10h à 13h.



Cours de musique, activités sportives, associations artistiques ou culturelles, vous trouverez forcément votre bonheur pour choisir votre nouvelle activité de la rentrée ! .

Avenue Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

English :

Come to the Associations Forum in Aureille on Sunday, 7 September, from 10 a.m. to 1 p.m.!

German :

Besuchen Sie das Forum der Vereine in Aureille am Sonntag, den 7. September, von 10 bis 13 Uhr!

Italiano :

Domenica 7 settembre, dalle 10 alle 13, partecipate al Forum delle Associazioni Aureille!

Espanol :

Asista al Foro de Asociaciones de Aureille el domingo 7 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas

