Informations pratiques

Auriac-sur-Vendinelle

FORUM DES ASSOCIATIONS

SOUS LA HALLE Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La commune d’Auriac-sur-Vendinelle vous donne rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026, de 9h à 12h, sous la Halle, pour son Forum des Associations.

Cet événement incontournable de la rentrée est l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif local, d’échanger avec les bénévoles et les responsables d’activités, et de trouver l’activité qui correspond à vos envies, quel que soit votre âge.

La MJC sera présente pour présenter l’ensemble de ses activités ainsi que plusieurs nouveautés, parmi lesquelles

Danse de salon pour adultes et enfants

-Yoga pour adultes

-Éveil musical, rythme et percussions pour les enfants de 6 à 8 ans

-Danse orientale avec Caroline

Que vous souhaitiez pratiquer une activité sportive, artistique, culturelle ou de loisirs, ce forum est le moment idéal pour vous informer, poser vos questions et effectuer vos inscriptions pour la nouvelle saison.

Venez partager un moment convivial, rencontrer les acteurs de la vie associative locale et participer au dynamisme de votre commune. .

SOUS LA HALLE Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie mjcauriac@gmail.com

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English :

The town of Auriac-sur-Vendinelle invites you to its Associations Fair on Sunday, September 6, 2026, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m., at the Halle.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE