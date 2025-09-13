FORUM DES ASSOCIATIONS Autignac

FORUM DES ASSOCIATIONS Autignac samedi 13 septembre 2025.

Autignac Hérault

Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13

Forum des associations de 9h30 à 12h sur la place du 14 juillet. Un apéritif sera offert par la Municipalité au restaurant MANJA E CALA.
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11 

English :

Forum des associations from 9.30am to 12pm on the Place du 14 juillet. An aperitif will be offered by the Municipality at the MANJA E CALA restaurant.

German :

Forum der Vereine von 9:30 bis 12:00 Uhr auf dem Platz des 14. Juli. Ein Aperitif wird von der Stadtverwaltung im Restaurant MANJA E CALA angeboten.

Italiano :

Forum delle associazioni dalle 9.30 alle 12.00 in Place du 14 juillet. Un aperitivo sarà offerto dal Comune presso il ristorante MANJA E CALA.

Espanol :

Foro de Asociaciones de 9.30 a 12 h en la plaza del 14 de julio. El Ayuntamiento ofrecerá un aperitivo en el restaurante MANJA E CALA.

