FORUM DES ASSOCIATIONS Autignac
Autignac Hérault
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Forum des associations de 9h30 à 12h sur la place du 14 juillet. Un apéritif sera offert par la Municipalité au restaurant MANJA E CALA.
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11
English :
Forum des associations from 9.30am to 12pm on the Place du 14 juillet. An aperitif will be offered by the Municipality at the MANJA E CALA restaurant.
German :
Forum der Vereine von 9:30 bis 12:00 Uhr auf dem Platz des 14. Juli. Ein Aperitif wird von der Stadtverwaltung im Restaurant MANJA E CALA angeboten.
Italiano :
Forum delle associazioni dalle 9.30 alle 12.00 in Place du 14 juillet. Un aperitivo sarà offerto dal Comune presso il ristorante MANJA E CALA.
Espanol :
Foro de Asociaciones de 9.30 a 12 h en la plaza del 14 de julio. El Ayuntamiento ofrecerá un aperitivo en el restaurante MANJA E CALA.
