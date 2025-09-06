Forum des associations Place Saint-Germain Auxerre
Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
150 associations auxerroises et plus de 300 bénévoles seront présents pour cette nouvelle édition du forum des associations. Le forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour le reste de l’année. C’est également l’occasion de découvrir de nombreuses associations auxerroises, de se renseigner et de partager avec les bénévoles présents tout au long de la journée. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
