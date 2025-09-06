Forum des associations Place Saint-Germain Auxerre

Forum des associations Place Saint-Germain Auxerre samedi 6 septembre 2025.

Yonne

Forum des associations Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

150 associations auxerroises et plus de 300 bénévoles seront présents pour cette nouvelle édition du forum des associations. Le forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour le reste de l’année. C’est également l’occasion de découvrir de nombreuses associations auxerroises, de se renseigner et de partager avec les bénévoles présents tout au long de la journée. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Auxerre a été mis à jour le 2025-03-28 par COORDINATION YONNE