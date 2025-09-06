Forum des associations Route de la Grange Bannalec

Forum des associations

Route de la Grange Complexe sportif Pierre Boëdec Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est le moment de découvrir de nouvelles passions. Rejoignez-nous au Forum des Associations de Bannalec, qui se tiendra au Complexe Pierre-Boëdec à partir de 14 h.

Venez rencontrer les responsables des associations locales et inscrivez-vous aux activités qui vous inspirent qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer un moment convivial et commencer une nouvelle aventure près de chez vous. .

Route de la Grange Complexe sportif Pierre Boëdec Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 57 22

