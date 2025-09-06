Forum des associations Route de la Grange Bannalec
Forum des associations Route de la Grange Bannalec samedi 5 septembre 2026.
Route de la Grange Complexe sportif Pierre Boëdec Bannalec Finistère
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
2026-09-05
C’est le moment de découvrir de nouvelles passions. Rejoignez-nous au Forum des Associations de Bannalec, qui se tiendra au Complexe Pierre-Boëdec à partir de 14 h.
Venez rencontrer les responsables des associations locales et inscrivez-vous aux activités qui vous inspirent qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer un moment convivial et commencer une nouvelle aventure près de chez vous. .
Route de la Grange Complexe sportif Pierre Boëdec Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 57 22
