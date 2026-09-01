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AGENDA · La Barben

Forum des associations barbenaises place Forbin La Barben

samedi 12 septembre 2026 · place Forbin · La Barben

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
place Forbin
Adresse
Place Forbin
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Forum des associations barbenaises

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

A l’occasion de cette matinée d’animation, venez à la rencontre des associations barbenaises et optez pour l’activité qui vous fera vibrer tout au long de l’année !
Installé en plein air, ce forum vous permettra de rencontrer les bénévoles et de prendre tous les renseignements utiles pour trouver votre activité de l’année.   .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join this forum to discover the different associations of La Barben.

L’événement Forum des associations barbenaises La Barben a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes