Forum des associations barbenaises place Forbin La Barben

Informations pratiques

La Barben

Forum des associations barbenaises

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion de cette matinée d’animation, venez à la rencontre des associations barbenaises et optez pour l’activité qui vous fera vibrer tout au long de l’année !

Installé en plein air, ce forum vous permettra de rencontrer les bénévoles et de prendre tous les renseignements utiles pour trouver votre activité de l’année. .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join this forum to discover the different associations of La Barben.

L’événement Forum des associations barbenaises La Barben a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes