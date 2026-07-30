Informations pratiques

Bazoches-les-Gallerandes

Forum des associations

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’UCAB organise le Forum des Associations Sportives et Culturelles. Le public rencontre les acteurs locaux, assiste aux démonstrations et s’inscrit aux activités. Rendez-vous au gymnase de Bazoches-les-Gallerandes puis à la salle des fêtes d’Outarville.

L’UCAB invite tous les habitants au grand Forum des Associations Sportives et Culturelles le 5 septembre. Cet événement rassemble les clubs et acteurs locaux à travers deux rendez-vous de 9h à 13h au Gymnase de Bazoches-les-Gallerandes, puis de 15h à 18h à la Salle des Fêtes d’Outarville.

Les visiteurs découvrent une grande variété d’activités, échangent avec les bénévoles, assistent à des démonstrations et finalisent leurs adhésions pour la rentrée.

Pour favoriser la convivialité et créer un moment de partage accessible à tous, l’UCAB offre l’apéritif à Bazoches-les-Gallerandes en fin de matinée et le goûter l’après-midi à Outarville. Une journée idéale pour choisir ses loisirs de l’année en famille ! .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 40 89 51 bureau.ucab@gmail.com

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English :

The UCAB is organizing the Sports and Cultural Associations Forum. The public can meet local organizers, watch demonstrations, and sign up for activities. The event will take place at the Bazoches-les-Gallerandes gymnasium and then at the Outarville community hall.

L’événement Forum des associations Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GRAND PITHIVERAIS