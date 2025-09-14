Forum des associations Beaulieu-sous-la-Roche

Forum des associations Beaulieu-sous-la-Roche dimanche 14 septembre 2025.

Forum des associations

Salle polyvalente Route de Venansault Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

Date(s) :

2025-09-14

.

Salle polyvalente Route de Venansault Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire communication@beaulieusouslaroche.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays des Achards