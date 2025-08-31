Forum des Associations Salle des fêtes et parvis Beaumont-lès-Valence
Forum des Associations Salle des fêtes et parvis Beaumont-lès-Valence dimanche 31 août 2025.
Forum des Associations
Salle des fêtes et parvis 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31 13:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Venez rencontrer les associations beaumontoises et découvrir toutes les activités proposées dans la commune !
.
Salle des fêtes et parvis 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
English :
Come and meet Beaumont’s associations and discover all the activities on offer in the town!
German :
Treffen Sie die Vereine von Beaumont und entdecken Sie alle Aktivitäten, die in der Gemeinde angeboten werden!
Italiano :
Venite a conoscere le associazioni di Beaumont e a scoprire tutte le attività offerte dalla città!
Espanol :
Venga a conocer a las asociaciones de Beaumont y entérese de todas las actividades que ofrece la ciudad
L’événement Forum des Associations Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-20 par Valence Romans Tourisme