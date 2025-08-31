Forum des Associations Salle des fêtes et parvis Beaumont-lès-Valence

Forum des Associations Salle des fêtes et parvis Beaumont-lès-Valence dimanche 31 août 2025.

Forum des Associations

Salle des fêtes et parvis 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 13:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez rencontrer les associations beaumontoises et découvrir toutes les activités proposées dans la commune !

.

Salle des fêtes et parvis 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr

English :

Come and meet Beaumont’s associations and discover all the activities on offer in the town!

German :

Treffen Sie die Vereine von Beaumont und entdecken Sie alle Aktivitäten, die in der Gemeinde angeboten werden!

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni di Beaumont e a scoprire tutte le attività offerte dalla città!

Espanol :

Venga a conocer a las asociaciones de Beaumont y entérese de todas las actividades que ofrece la ciudad

L’événement Forum des Associations Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-20 par Valence Romans Tourisme