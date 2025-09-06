Forum des associations Beauvais
Forum des associations Beauvais samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Place Jeanne Hachette Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le forum des associations revient pour une édition spéciale jumelage le samedi 6 septembre de 10h à 18h place Jeanne-Hachette.
Venez
– Rencontrer les associations locales
– Découvrir des activités qui vous passionnent
– Assister à des démonstrations et animations gratuites
– Entrée libre et ouverte à tous 0 .
Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Beauvais a été mis à jour le 2025-07-10 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis