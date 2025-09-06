Forum des associations Beauvais

Forum des associations Beauvais samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le forum des associations revient pour une édition spéciale jumelage le samedi 6 septembre de 10h à 18h place Jeanne-Hachette.

Venez

– Rencontrer les associations locales

– Découvrir des activités qui vous passionnent

– Assister à des démonstrations et animations gratuites

– Entrée libre et ouverte à tous 0 .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Beauvais a été mis à jour le 2025-07-10 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis