Forum des associations Zone Sports et loisirs Bénesse-Maremne samedi 6 septembre 2025.

Zone Sports et loisirs Chemin des Corts Bénesse-Maremne Landes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

En route pour le Forum des Associations et les Casetas de Bénesse-Maremne !

C’est le moment de célébrer notre belle communauté et nos associations dynamiques lors de cet événement incontournable. Que vous soyez passionné(e) de sport, de culture, d’art ou d’engagement social, il y en a pour tous les goûts ! .

Zone Sports et loisirs Chemin des Corts Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38

Let’s get ready for the Forum des Associations and Casetas de Bénesse-Maremne!

It’s time to celebrate our beautiful community and our dynamic associations at this not-to-be-missed event. Whether you’re passionate about sport, culture, art or social commitment, there’s something for everyone.

Auf geht’s zum Forum des Associations und den Casetas von Bénesse-Maremne!

Es ist an der Zeit, unsere schöne Gemeinde und unsere dynamischen Vereine bei dieser unumgänglichen Veranstaltung zu feiern. Ob Sie sich für Sport, Kultur, Kunst oder soziales Engagement begeistern, es ist für jeden etwas dabei.

Preparatevi al Forum delle Associazioni e alle Casetas de Bénesse-Maremne!

È il momento di celebrare la nostra bella comunità e le nostre dinamiche associazioni in questo evento imperdibile. Che siate appassionati di sport, cultura, arte o impegno sociale, ce n’è per tutti i gusti.

¡Prepárese para el Foro de las Asociaciones y las Casetas de Bénesse-Maremne!

Es hora de celebrar nuestra hermosa comunidad y nuestras dinámicas asociaciones en este acontecimiento ineludible. Si le apasiona el deporte, la cultura, las artes o el compromiso social, hay algo para todos.

