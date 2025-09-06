Forum des Associations Rue du Grand Clos Bénouville

Forum des Associations

Rue du Grand Clos Gymnase Bénouville Calvados

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

2025-09-06

Venez rencontrer les associations de Bénouville et vous inscrire aux activités proposées dans la commune !

Le forum des associations est un moment incontournable, aussi bien pour les bénévoles et les responsables associatifs que pour les futurs adhérents. C’est l’occasion idéale d’échanger, de s’informer et de découvrir une large palette d’activités sportives, culturelles, de loisirs ou encore d’intérêt général. .

Rue du Grand Clos Gymnase Bénouville 14970 Calvados Normandie +33 2 31 44 62 01

English : Forum des Associations

Come and meet Bénouville’s associations and sign up for the activities on offer in the commune!

German : Forum des Associations

Lernen Sie die Vereine von Bénouville kennen und melden Sie sich für die in der Gemeinde angebotenen Aktivitäten an!

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni di Bénouville e a iscrivervi alle attività proposte in città!

Espanol :

Venga a conocer a las asociaciones de Bénouville e inscríbase en las actividades que ofrece la ciudad

