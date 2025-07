Forum des associations Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer

Forum des associations Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

2025-09-06

Venez découvrir les activités proposées par les associations sportives et culturelles du territoire. Scène ouverte et démonstrations toute la journée. Buvette et restauration sur place.

Plus d’infos binic-etables-sur-mer.fr. .

Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

