Forum des associations Boiscommun
Forum des associations Boiscommun samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Boiscommun Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le Forum des associations de Boiscommun rassemble chaque année habitants et bénévoles pour découvrir, s’informer et s’inscrire aux activités culturelles, sportives et sociales de la commune !
Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 71 03
English :
Every year, the Boiscommun Associations Forum brings together residents and volunteers to discover, find out about and register for cultural, sporting and social activities in the commune!
German :
Das Forum der Vereine von Boiscommun versammelt jedes Jahr Einwohner und Freiwillige, um die kulturellen, sportlichen und sozialen Aktivitäten der Gemeinde zu entdecken, sich zu informieren und anzumelden!
Italiano :
Ogni anno, il Forum delle Associazioni di Boiscommun riunisce residenti e volontari per scoprire, informarsi e iscriversi alle attività culturali, sportive e sociali della città!
Espanol :
El Foro de Asociaciones de Boiscommun reúne cada año a vecinos y voluntarios para descubrir, informarse e inscribirse en las actividades culturales, deportivas y sociales de la ciudad
