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AGENDA · Bords

Forum des associations Salle des fêtes Bords

samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bords

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 rue Saint-Vivien
Ville
17430 Bords
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bords

Forum des associations

Salle des fêtes 1 rue Saint-Vivien Bords Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 15:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les associations locales, rencontrer bénévoles et adhérents, vous informer sur les activités proposées et participer aux démonstrations. Un moment convivial pour échanger et découvrir le dynamisme associatif de Bords !
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Salle des fêtes 1 rue Saint-Vivien Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 81 00  mairie@bords.fr

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L’événement Forum des associations Bords a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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