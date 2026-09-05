Forum des associations Salle des fêtes Bords
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bords
Informations pratiques
Bords
Forum des associations
Salle des fêtes 1 rue Saint-Vivien Bords Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 15:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations locales, rencontrer bénévoles et adhérents, vous informer sur les activités proposées et participer aux démonstrations. Un moment convivial pour échanger et découvrir le dynamisme associatif de Bords !
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Salle des fêtes 1 rue Saint-Vivien Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 81 00 mairie@bords.fr
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L’événement Forum des associations Bords a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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