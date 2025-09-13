Forum des associations Maison des Associations Boucau

Forum des associations

Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Evénement incontournable de la rentrée boucalaise, le Forum des Associations se tiendra cette année le samedi 13 septembre à la Maison des Associations rue Pierre Lacouture.

Les Associations Boucalaises vous accueilleront dès 9h pour vous faire découvrir leurs activités des propositions diverses et riches qui vous permettront assurément de faire le plein pour la saison 2025/2026 ! .

Maison des Associations 4 Rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 94 58 associations@boucau.fr

