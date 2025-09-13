Forum des associations Bourdeaux
Forum des associations Bourdeaux samedi 13 septembre 2025.
Forum des associations
Gymnase Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Présentation des activités des associations
.
Gymnase Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80 contact@mairie-dieulefit.fr
English :
Presentation of association activities
German :
Vorstellung der Aktivitäten von Vereinen
Italiano :
Presentazione delle attività dell’associazione
Espanol :
Presentación de las actividades de la asociación
L’événement Forum des associations Bourdeaux a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux