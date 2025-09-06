Forum des associations Rue du Général de Gaulle Bréhal

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Plus d’une cinquantaine d’associations bréhalaises vous présentent leurs activités pour cette rentrée. Un rendez-vous à ne pas manquer !

L’occasion de découvrir la richesse associative de la commune à travers de nombreuses activités. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

