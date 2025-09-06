Forum des associations Salle Lez Kelenn Brélès

Forum des associations

Salle Lez Kelenn 3 rue du Stade Brélès Finistère

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

Venez rencontrer les représentants des différentes associations, échanger avec eux sur leur programme de l’année et valider vos inscriptions. .

Salle Lez Kelenn 3 rue du Stade Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 04 31 03

