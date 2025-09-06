Forum des associations Salle Lez Kelenn Brélès
Forum des associations Salle Lez Kelenn Brélès samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Salle Lez Kelenn 3 rue du Stade Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Venez rencontrer les représentants des différentes associations, échanger avec eux sur leur programme de l’année et valider vos inscriptions. .
Salle Lez Kelenn 3 rue du Stade Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 04 31 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Brélès a été mis à jour le 2025-08-21 par OT IROISE BRETAGNE