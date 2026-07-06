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AGENDA · Breteil

Forum des associations Breteil Breteil

samedi 5 septembre 2026 · Breteil

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des Sports
Ville
35160 Breteil
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Breteil

Forum des associations Breteil

Salle des Sports Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous à la salle des sports de Breteil, venez découvrir ou redécouvrir les acteurs de la vie associative locale !   .

Salle des Sports Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01 

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English :

L’événement Forum des associations Breteil Breteil a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté