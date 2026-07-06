AGENDA · Breteil
Forum des associations Breteil Breteil
samedi 5 septembre 2026 · Breteil
Informations pratiques
Breteil
Forum des associations Breteil
Salle des Sports Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous à la salle des sports de Breteil, venez découvrir ou redécouvrir les acteurs de la vie associative locale ! .
Salle des Sports Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01
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English :
L’événement Forum des associations Breteil Breteil a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté