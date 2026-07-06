Informations pratiques

Breteil

Forum des associations Breteil

Salle des Sports Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous à la salle des sports de Breteil, venez découvrir ou redécouvrir les acteurs de la vie associative locale ! .

Salle des Sports Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01

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English :

L’événement Forum des associations Breteil Breteil a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté