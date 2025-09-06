Forum des associations Bretoncelles
Forum des associations Bretoncelles samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Gymnase Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Pour bien démarrer l’année, pour faciliter vos inscriptions, pour découvrir les activités qui proposent de vous accueillir venez au forum des associations au gymnase Jean-Paul Mebs. .
Gymnase Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 23 27
L’événement Forum des associations Bretoncelles a été mis à jour le 2025-08-12 par OT CdC Coeur du Perche