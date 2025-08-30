Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet
Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet samedi 30 août 2025.
Forum des Associations
Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 17:00:00
2025-08-30
Présentation de toutes les associations Breuilletonnes.
Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13
English :
Presentation of all Breuilletonnes associations.
German :
Vorstellung aller Vereine aus Breuilletonne.
Italiano :
Presentazione di tutte le associazioni di Breuilletonnes.
Espanol :
Presentación de todas las asociaciones de Breuilletonnes.
L'événement Forum des Associations Breuillet a été mis à jour le 2025-08-24 par Royan Atlantique