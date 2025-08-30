Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet

Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet samedi 30 août 2025.

Forum des Associations

Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Présentation de toutes les associations Breuilletonnes.

.

Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13

English :

Presentation of all Breuilletonnes associations.

German :

Vorstellung aller Vereine aus Breuilletonne.

Italiano :

Presentazione di tutte le associazioni di Breuilletonnes.

Espanol :

Presentación de todas las asociaciones de Breuilletonnes.

L’événement Forum des Associations Breuillet a été mis à jour le 2025-08-24 par Royan Atlantique