Forum des associations Briare

Rendez-vous dimanche 14 septembre 2025 au Centre socio-culturel de Briare pour le Forum des associations ! De 10h à 17h, découvrez la richesse du tissu associatif local sport, culture, loisirs, solidarité… Une belle occasion de trouver votre activité pour la rentrée.

English :

Join us on Sunday September 14, 2025 at the Centre socio-culturel de Briare for the Forum des associations! From 10 a.m. to 5 p.m., discover the wealth of local associations: sport, culture, leisure, solidarity? A great opportunity to find your activity for the new school year.

German :

Am Sonntag, den 14. September 2025, findet im Centre socio-culturel de Briare das Forum des associations » statt Von 10 bis 17 Uhr können Sie die Vielfalt der lokalen Vereine entdecken: Sport, Kultur, Freizeit, Solidarität? Eine gute Gelegenheit, Ihre Aktivitäten für den Herbst zu finden.

Italiano :

Domenica 14 settembre 2025, presso il Centre socio-culturel de Briare, partecipate al Forum delle associazioni! Dalle 10 alle 17, scoprite la ricchezza delle associazioni locali: sport, cultura, tempo libero, solidarietà? È un’ottima occasione per trovare qualcosa da fare quest’autunno.

Espanol :

¡Únase a nosotros el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Centre socio-culturel de Briare con motivo del Forum des associations! De 10:00 a 17:00, descubra la riqueza del asociacionismo local: deporte, cultura, ocio, solidaridad.. Es una gran oportunidad para encontrar algo que hacer este otoño.

