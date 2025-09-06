Forum des associations La maison du maître de forges Brocas

Forum des associations La maison du maître de forges Brocas samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir le Forum des Associations !

Vous cherchez une activité sportive, culturelle, sociale ou solidaire ?

Le Forum des Associations est fait pour vous !

Venez découvrir le Forum des Associations !

Vous cherchez une activité sportive, culturelle, sociale ou solidaire ?

Le Forum des Associations est fait pour vous !

De nombreuses associations seront présentes pour vous informer, vous conseiller et vous donner envie de vous lancer dans de nouvelles aventures !

Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis il y en aura pour tous les goûts ! .

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40 accueil@brocas.fr

English : Forum des associations

Come and discover the Forum des Associations!

Looking for a sporting, cultural, social or community activity?

The Forum des Associations is for you!

German : Forum des associations

Entdecken Sie das Forum der Vereine!

Sie suchen eine sportliche, kulturelle, soziale oder solidarische Aktivität?

Dann ist das Forum der Vereine genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Venite a scoprire il Forum delle Associazioni!

Siete alla ricerca di un’attività sportiva, culturale, sociale o comunitaria?

Allora il Forum delle Associazioni fa al caso vostro!

Espanol :

Venga a descubrir el Foro de las Asociaciones

¿Busca una actividad deportiva, cultural, social o comunitaria?

Entonces el Foro de las Asociaciones es para usted

L’événement Forum des associations Brocas a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Cœur Haute Lande