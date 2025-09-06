Forum des associations La maison du maître de forges Brocas
Forum des associations La maison du maître de forges Brocas samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Venez découvrir le Forum des Associations !
Vous cherchez une activité sportive, culturelle, sociale ou solidaire ?
Le Forum des Associations est fait pour vous !
Venez découvrir le Forum des Associations !
Vous cherchez une activité sportive, culturelle, sociale ou solidaire ?
Le Forum des Associations est fait pour vous !
De nombreuses associations seront présentes pour vous informer, vous conseiller et vous donner envie de vous lancer dans de nouvelles aventures !
Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis il y en aura pour tous les goûts ! .
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40 accueil@brocas.fr
English : Forum des associations
Come and discover the Forum des Associations!
Looking for a sporting, cultural, social or community activity?
The Forum des Associations is for you!
German : Forum des associations
Entdecken Sie das Forum der Vereine!
Sie suchen eine sportliche, kulturelle, soziale oder solidarische Aktivität?
Dann ist das Forum der Vereine genau das Richtige für Sie!
Italiano :
Venite a scoprire il Forum delle Associazioni!
Siete alla ricerca di un’attività sportiva, culturale, sociale o comunitaria?
Allora il Forum delle Associazioni fa al caso vostro!
Espanol :
Venga a descubrir el Foro de las Asociaciones
¿Busca una actividad deportiva, cultural, social o comunitaria?
Entonces el Foro de las Asociaciones es para usted
