Forum des associations Salle des fêtes Buxy

Forum des associations Salle des fêtes Buxy samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Salle des fêtes 100 Rue des Maréchaux Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise organise le Forum des Associations le samedi 6 septembre 2025, de 9h à 12h30, dans la Salle des Fêtes de Buxy. En accès libre et gratuit, ce rendez-vous vise à promouvoir la vie associative locale, à favoriser la rencontre entre les associations et les habitants, et à permettre à chacun de découvrir les nombreuses possibilités d’engagement (sports collectifs ou individuels, loisirs créatifs, activités de bien-être, randonnées, arts, etc.).

C’est également l’occasion pour les associations de présenter leurs projets, recruter de nouveaux membres et renforcer le lien social sur le territoire. Une matinée conviviale, ouverte à tous, pour valoriser nos dynamiques locales et tisser du lien entre les acteurs associatifs et les habitants. .

Salle des fêtes 100 Rue des Maréchaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Buxy a été mis à jour le 2025-08-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)