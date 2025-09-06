Forum des associations Gymnase du collège Olympe de Gouge Cadaujac
Le Forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre 2025 de 9h30 à 14h.
Il se déroulera cette année au gymnase du collège Olympe de Gouge, chemin du Château, à Cadaujac.
L’occasion pour les Cadaujacais de (re)découvrir des activités pour la nouvelle année scolaire.
Associations sportives, artistiques, de loisirs, caritatives, il y en a pour toutes les envies et tous les âges !
Informations, inscriptions, démonstrations…
Venez nombreux, de nombreuses associations vous y attendront ! .
Gymnase du collège Olympe de Gouge Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00
