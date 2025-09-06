Forum des associations Gymnase du collège Olympe de Gouge Cadaujac

Gymnase du collège Olympe de Gouge Cadaujac

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le Forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre 2025 de 9h30 à 14h.

Il se déroulera cette année au gymnase du collège Olympe de Gouge, chemin du Château, à Cadaujac.

L’occasion pour les Cadaujacais de (re)découvrir des activités pour la nouvelle année scolaire.

Associations sportives, artistiques, de loisirs, caritatives, il y en a pour toutes les envies et tous les âges !

Informations, inscriptions, démonstrations…

Venez nombreux, de nombreuses associations vous y attendront ! .

Gymnase du collège Olympe de Gouge Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

