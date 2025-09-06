FORUM DES ASSOCIATIONS Canet-en-Roussillon

Tarif : – –

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Le Forum des associations rassemble le tissu associatif de la ville de Canet-en-Roussillon. Le rendez-vous de la rentrée pour trouver une activité, qu’elle soit culturelle, sportive, caritative ou tout simplement de loisirs….

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

The Forum des associations brings together all the associations in the town of Canet-en-Roussillon. The back-to-school event for finding a cultural, sporting, charitable or leisure activity….

German :

Das Forum des associations versammelt das Vereinswesen der Stadt Canet-en-Roussillon. Der Termin des Schulanfangs, um eine Aktivität zu finden, sei sie kulturell, sportlich, karitativ oder einfach nur zur Freizeitgestaltung….

Italiano :

Il Forum delle associazioni riunisce tutte le associazioni della città di Canet-en-Roussillon. L’evento back-to-school per trovare un’attività, sia essa culturale, sportiva, di beneficenza o semplicemente per il tempo libero….

Espanol :

El Foro de las Asociaciones reúne a todas las asociaciones de la ciudad de Canet-en-Roussillon. La vuelta al cole para encontrar una actividad, ya sea cultural, deportiva, benéfica o simplemente de ocio….

