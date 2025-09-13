Forum des associations Carantec Salle du Kelenn Carantec
Forum des associations Carantec Salle du Kelenn Carantec samedi 13 septembre 2025.
Forum des associations Carantec
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:30:00
fin : 2025-09-13 13:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Présentation des activités sportives et culturelles proposées sur l’ensemble de l’année à Carantec. Inscriptions possibles sur place. .
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Carantec Carantec a été mis à jour le 2025-09-03 par OT BAIE DE MORLAIX