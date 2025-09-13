Forum des associations Carantec Salle du Kelenn Carantec

Forum des associations Carantec

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

Présentation des activités sportives et culturelles proposées sur l’ensemble de l’année à Carantec. Inscriptions possibles sur place. .

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

