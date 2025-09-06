Forum des associations Salle des Congrès Carhaix-Plouguer
Forum des associations Salle des Congrès Carhaix-Plouguer samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Salle des Congrès Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00
2025-09-06
Rendez-vous désormais incontournable, le Forum des associations vous permettra de choisir vos activités sportives et/ou culturelles de septembre à juin. N’oubliez pas de vous procurer le Guide des loisirs dans le Poher édité également à cette période. .
Salle des Congrès Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40
