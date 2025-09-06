Forum des associations Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux

Le forum des associations de Carignan-de-Bordeaux se tiendra samedi 6 septembre à L’Odyssée et au Club House de 9h à 13h. Ce sera l’occasion de rencontrer toutes les associations carignanaises et de vous inscrire pour la course Courir à Carignan prévue le dimanche 7 septembre à la salle du conseil de la mairie. L’événement sera suivi de l’accueil des nouveaux arrivants et d’un pot convivial offert par la municipalité, avec également une structure gonflable pour le plaisir des enfants. .

Chemin du Moulin Centre culturel l’Odyssé Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 62 communication@carignandebordeaux.fr

