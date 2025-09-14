Forum des associations Casseneuil

Forum des associations Casseneuil dimanche 14 septembre 2025.

Espace Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne

La mairie de Casseneuil organise son forum des associations !
Restauration et animations sur place.
Renseignements par téléphone.
Espace Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 07 92 

English : Forum des associations

Casseneuil town hall organizes its associations forum!
Catering and entertainment on site.
Information by phone.

German : Forum des associations

Das Rathaus von Casseneuil organisiert sein Forum der Vereine!
Verpflegung und Animationen vor Ort.
Telefonische Auskünfte.

Italiano :

Il municipio di Casseneuil organizza il suo forum delle associazioni!
Ristorazione e intrattenimento in loco.
Informazioni telefoniche.

Espanol : Forum des associations

El ayuntamiento de Casseneuil organiza su foro de asociaciones
Catering y animación in situ.
Información por teléfono.

