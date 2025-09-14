Forum des associations Casseneuil
Forum des associations Casseneuil dimanche 14 septembre 2025.
Forum des associations
Espace Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
La mairie de Casseneuil organise son forum des associations !
Restauration et animations sur place.
Renseignements par téléphone.
Espace Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 07 92
English : Forum des associations
Casseneuil town hall organizes its associations forum!
Catering and entertainment on site.
Information by phone.
German : Forum des associations
Das Rathaus von Casseneuil organisiert sein Forum der Vereine!
Verpflegung und Animationen vor Ort.
Telefonische Auskünfte.
Italiano :
Il municipio di Casseneuil organizza il suo forum delle associazioni!
Ristorazione e intrattenimento in loco.
Informazioni telefoniche.
Espanol : Forum des associations
El ayuntamiento de Casseneuil organiza su foro de asociaciones
Catering y animación in situ.
Información por teléfono.
L’événement Forum des associations Casseneuil a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Villeneuve Vallée du Lot