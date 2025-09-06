Forum des associations Route de Pomarède Castres-Gironde

Forum des associations Route de Pomarède Castres-Gironde samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Route de Pomarède Halle aux Petits Pois Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir les associations de Castres-Gironde. .

Route de Pomarède Halle aux Petits Pois Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 10

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Castres-Gironde a été mis à jour le 2025-08-26 par Sud Bordeaux Tourisme