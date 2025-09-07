FORUM DES ASSOCIATIONS Cers
FORUM DES ASSOCIATIONS Cers dimanche 7 septembre 2025.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Esplanade de Bretagne Cers Hérault
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Rencontrez les associations du village pour découvrir votre nouvelle passion !
L’association pour les enfants « Pony Arc en Ciel » et un food truck seront également présents. .
Esplanade de Bretagne Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29
English :
Meet the village associations and discover your new passion!
German :
Treffen Sie sich mit den Vereinen des Dorfes, um Ihre neue Leidenschaft zu entdecken!
Italiano :
Incontra le associazioni del villaggio e scopri la tua nuova passione!
Espanol :
Conozca a las asociaciones del pueblo y descubra su nueva pasión
