FORUM DES ASSOCIATIONS Cers

FORUM DES ASSOCIATIONS Cers dimanche 7 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Esplanade de Bretagne Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Rencontrez les associations du village pour découvrir votre nouvelle passion !

Rencontrez les associations du village pour découvrir votre nouvelle passion !

L’association pour les enfants « Pony Arc en Ciel » et un food truck seront également présents. .

Esplanade de Bretagne Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

English :

Meet the village associations and discover your new passion!

German :

Treffen Sie sich mit den Vereinen des Dorfes, um Ihre neue Leidenschaft zu entdecken!

Italiano :

Incontra le associazioni del villaggio e scopri la tua nuova passione!

Espanol :

Conozca a las asociaciones del pueblo y descubra su nueva pasión

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Cers a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE