Forum des associations Châlette-sur-Loing samedi 6 septembre 2025.
Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Rencontrez les associations chalettoises ! Animations, démonstrations, buvette et restauration.
Entrée libre. .
Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
