Forum des associations Châlette-sur-Loing

Forum des associations Châlette-sur-Loing samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Forum des associations

Rencontrez les associations chalettoises ! Animations, démonstrations, buvette et restauration.

Entrée libre. .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

English :

Associations Forum

German :

Forum der Vereine

Italiano :

Forum delle associazioni

Espanol :

Foro de asociaciones

L’événement Forum des associations Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-08-22 par OT MONTARGIS