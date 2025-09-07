Forum des associations Chambon-la-Forêt
Forum des associations Chambon-la-Forêt dimanche 7 septembre 2025.
Forum des associations
Chambon-la-Forêt Loiret
Début : 2025-09-07 10:30:00
fin : 2025-09-07 12:30:00
2025-09-07
Venez préparer la rentrée en découvrant une multitude d’activités sportives, culturelles et ludiques (pétanque, yoga-danse, musique, théâtre, jeux, informatique…) au Forum des Associations de Chambon-la-Forêt, dimanche 7 septembre de 10h30 à 12h30 à la salle des associations !
Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 28 55
English :
Come and prepare for the new school year by discovering a multitude of sports, cultural and leisure activities (pétanque, yoga-dance, music, theater, games, IT, etc.) at the Forum des Associations de Chambon-la-Forêt, on Sunday 7 September from 10.30am to 12.30pm at the Salle des Associations!
German :
Bereiten Sie sich auf den Schulanfang vor und entdecken Sie eine Vielzahl an sportlichen, kulturellen und spielerischen Aktivitäten (Petanque, Yoga-Tanz, Musik, Theater, Spiele, Informatik…) auf dem Forum des Associations in Chambon-la-Forêt am Sonntag, den 7. September von 10:30 bis 12:30 Uhr in der Salle des Associations!
Italiano :
Venite a prepararvi per il nuovo anno scolastico scoprendo un’ampia gamma di attività sportive, culturali e ricreative (pétanque, yoga-danza, musica, teatro, giochi, informatica, ecc.) al Forum dell’Associazione Chambon-la-Forêt domenica 7 settembre dalle 10.30 alle 12.30 presso la Sala delle Associazioni!
Espanol :
Venga a prepararse para el nuevo curso escolar descubriendo un amplio abanico de actividades deportivas, culturales y de ocio (petanca, yoga-danza, música, teatro, juegos, informática, etc.) en el Foro de la Asociación de Chambon-la-Forêt, el domingo 7 de septiembre de 10.30 a 12.30 horas en el Salón de la Asociación
