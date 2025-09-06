FORUM DES ASSOCIATIONS Chanac

FORUM DES ASSOCIATIONS Chanac samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle des fêtes Chanac Lozère

Les associations chanacoises se réunissent à la salle polyvalente de 10h à 12h, venez découvrir les différentes activités proposées et participez à la vie du village.

Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 20 21

English :

Local associations meet at the Salle polyvalente from 10am to 12pm. Come and discover the different activities on offer and take part in village life.

German :

Die Vereine von Chanacois treffen sich von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Mehrzweckhalle. Entdecken Sie die verschiedenen angebotenen Aktivitäten und nehmen Sie am Dorfleben teil.

Italiano :

Le associazioni locali si riuniscono presso la Salle Polyvalente dalle 10 alle 12. Venite a scoprire le diverse attività proposte e a partecipare alla vita del villaggio.

Espanol :

Las asociaciones locales se reúnen en la Sala Polivalente de 10:00 a 12:00. Venga a conocer las diferentes actividades que se ofrecen y participe en la vida del pueblo.

