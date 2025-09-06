Forum des associations Charny Orée de Puisaye
Forum des associations Charny Orée de Puisaye samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Pâtis de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Animations sportives, présentations, démonstrations, inscriptions, aux associations de sports, culture, lecture, informatique, musique, astronomie, chant, art textile, danse, caritatif…Buvette et restauration sur place. .
Pâtis de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ccop@ccop.fr
English : Forum des associations
German : Forum des associations
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-08-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !