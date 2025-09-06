Forum des associations Charny Orée de Puisaye

Pâtis de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Animations sportives, présentations, démonstrations, inscriptions, aux associations de sports, culture, lecture, informatique, musique, astronomie, chant, art textile, danse, caritatif…Buvette et restauration sur place. .

Pâtis de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ccop@ccop.fr

