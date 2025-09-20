Forum des Associations Château de Trélon Trelon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’occasion pour les associations de la région de se retrouver et à ceux qui souhaitent en faire partie de venir les rencontrer!

Château de Trélon Place de la Piquerie – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Hauts-de-France Maison seigneuriale fin XVIe siècle sur un site fortifié dès 1147. Demeure restaurée et embellie par la famille de Merode au XVIIIe siècle (1701-1731) et au XIXe siècle (1850-1890). (Route) RD 951 d’Avesnes à Chimay ou RD 963 de Liessies à Trélon.

