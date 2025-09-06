Forum des associations Chateauneuf-sur-Isère avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

Le forum des associations de Chateauneuf-sur-Isère permet de rencontrer les bénévoles et différentes associations présentes sur la ville et proches alentours. L’occasion de découvrir de nouvelles activités et pourquoi pas de s’inscrire pour cette année?

avenue de Valence Espace polyvalent salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 secretariat@mairie-chateauneuf-sur-isere.fr

English :

The Chateauneuf-sur-Isère associations forum is an opportunity to meet the volunteers and various associations present in and around the town. It’s an opportunity to discover new activities, and why not sign up for this year’s event?

German :

Das Forum der Vereine in Chateauneuf-sur-Isère bietet die Möglichkeit, Freiwillige und verschiedene Vereine aus der Stadt und der näheren Umgebung kennenzulernen. Hier haben Sie die Gelegenheit, neue Aktivitäten zu entdecken und sich für dieses Jahr anzumelden

Italiano :

Il forum delle associazioni di Chateauneuf-sur-Isère è un’occasione per incontrare i volontari e le varie associazioni della città e dei dintorni. È un’ottima occasione per scoprire nuove attività e perché non iscriversi quest’anno?

Espanol :

El foro de asociaciones de Chateauneuf-sur-Isère es una oportunidad para conocer a los voluntarios y a las distintas asociaciones de la ciudad y sus alrededores. Es una gran oportunidad para descubrir nuevas actividades. ¿Por qué no se apunta a una este año?

