Forum des associations Châtillon-Coligny samedi 6 septembre 2025.

Place Aristide Briand Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00

2025-09-06

Forum des associations en plein air, place Aristide Briand. De 10h à 16h.   .

Place Aristide Briand Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

English :

Associations Forum

German :

Forum der Vereine

Italiano :

Forum delle associazioni

Espanol :

Foro de asociaciones

L’événement Forum des associations Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GATINAIS SUD