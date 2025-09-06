Forum des associations Châtillon-Coligny
Forum des associations Châtillon-Coligny samedi 6 septembre 2025.
Place Aristide Briand Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00
2025-09-06
Forum des associations en plein air, place Aristide Briand. De 10h à 16h. .
Place Aristide Briand Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
L’événement Forum des associations Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GATINAIS SUD