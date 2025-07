Forum des associations Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet

Forum des associations Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Halle des Sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

La municipalité de Chatuzange-le-Goubet organise la 22ème édition de son Forum des associations ! Venez rencontrer les associations ainsi et assister à la remise des trophées aux sportifs et bénévoles associatifs de la commune !

Halle des Sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 25 15 mairie@chatuzangelegoubet.fr

English :

The municipality of Chatuzange-le-Goubet is organizing the 22nd edition of its Forum des associations! Come and meet the associations and attend the presentation of trophies to the town’s sportsmen and women and volunteers!

German :

Die Gemeinde Chatuzange-le-Goubet organisiert die 22. Ausgabe ihres Vereinsforums! Treffen Sie die Vereine so und wohnen Sie der Verleihung der Trophäen an die Sportler und ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter der Gemeinde bei!

Italiano :

Il Comune di Chatuzange-le-Goubet organizza la 22ª edizione del Forum delle Associazioni! Venite a conoscere le associazioni e partecipate alla cerimonia di premiazione degli sportivi e dei volontari della città!

Espanol :

El ayuntamiento de Chatuzange-le-Goubet organiza la 22ª edición de su Foro de Asociaciones Venga a conocer a las asociaciones y asista a la entrega de premios a los deportistas y voluntarios de la ciudad

L’événement Forum des associations Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-07-25 par Valence Romans Tourisme