Forum des Associations Cholet Rue Marcel Prat Cholet
Forum des Associations Cholet Rue Marcel Prat Cholet dimanche 7 septembre 2025.
Forum des Associations Cholet
Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Les associations choletaises vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions de la Meilleraie, à l’occasion d’un nouveau forum annuel, organisé par la Ville de Cholet. .
Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 pdubois@ville-cholet.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des Associations Cholet Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais