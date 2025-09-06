Forum des associations Ciboure

Forum des associations Ciboure samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Espace polyvalent Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Toute la journée sera rythmée par les démonstrations des associations ; en supplément, de 10h à midi, les clubs sportifs proposeront des activités et des initiations ludiques et gratuites, à la plaine des sports (face à l’espace polyvalent).

Plus de 60 associations sportives, culturelles, sociales du territoire seront sur place pour présenter leurs activités et prendre les inscriptions.

Venez nombreuses et nombreux ! .

Espace polyvalent Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Ciboure a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque