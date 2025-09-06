Forum des associations Clohars-Carnoët

Forum des associations Clohars-Carnoët samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Complexe sportif Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Bien-être, musique, sport, patrimoine, entraide… quelles activités auront votre préférence cette année ?

Pour vous aider à choisir, venez rencontrer les d’associations présentes au Forum des associations. .

Complexe sportif Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS