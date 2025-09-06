Forum des associations Clohars-Carnoët
Forum des associations Clohars-Carnoët samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Complexe sportif Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Bien-être, musique, sport, patrimoine, entraide… quelles activités auront votre préférence cette année ?
Pour vous aider à choisir, venez rencontrer les d’associations présentes au Forum des associations. .
Complexe sportif Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS